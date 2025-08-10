О нас

СМИ: У тюрьмы, где содержат пособницу Эпштейна, произошла стрельба Стрельба произошла рядом с тюремным лагерем Брайан в американском штате Техас, куда ранее была переведена пособница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденная по делу о торговле несовершеннолетними.
Другие страны
10 августа 2025 г. 05:26
Стрельба произошла рядом с тюремным лагерем Брайан в американском штате Техас, куда ранее была переведена пособница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденная по делу о торговле несовершеннолетними.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

"Ранним утром в субботу рядом с тюремным учреждением в Техасе, где содержится Гислейн Максвелл, произошла стрельба. Стрельба, по всей видимости, случилась около тюрьмы, где два враждующих человека - или бандитские группировки - приняли участие в перестрелке", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники телеканала отметили, что стрельба напрямую не связана с Максвелл. Правоохранители подтвердили телеканалу информацию об инциденте и отметили, что ни один сотрудник тюрьмы не пострадал.

