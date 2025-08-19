О нас

СМИ: У США нет "красных линий" по дислокации войск в Украине

СМИ: У США нет "красных линий" по дислокации войск в Украине У США нет "красных линий" в вопросе дислокации американских военнослужащих на территории Украины в рамках миссии по поддержанию мира.
Другие страны
19 августа 2025 г. 19:58
СМИ: У США нет красных линий по дислокации войск в Украине

У США нет "красных линий" в вопросе дислокации американских военнослужащих на территории Украины в рамках миссии по поддержанию мира.

Как передает Report, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо.

"Я не думаю, что есть красные линии. Так что это еще предстоит выяснить. Президент Дональд Трамп хотел бы, чтобы европейцы активизировались. Но если бы последним фрагментом мозаики было участие США в миротворческих силах на какое-то время, он бы это сделал", - заявил источник издания.

Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ-nin Ukraynada qoşun yerləşdirməkdə “qırmızı xətləri” yoxdur

