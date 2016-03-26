​СМИ: У организатора терактов в Париже нашли карту аэропорта Брюсселя

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Компьютер и флэшка, на которых запечатлена карта международного аэропорта Брюсселя, где 22 марта был совершен кровавый теракт, найдена в квартире в Афинах, где в январе 2015 году находился предполагаемый организатор терактов 13 ноября 2015 года в Париже Абдельхамид Абауд, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщило в субботу агентство Belga, Абауд и его кузина были убиты в ходе спецоперации в Сен-Дени под Парижем 18 ноября.

В прокуратуре Бельгии агентству не удалось подтвердить информацию об обнаружении в Афинах компьютера и флэшки с картой брюссельского аэропорта.