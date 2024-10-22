СМИ: У Харви Вайнштейна диагностировали рак костного мозга

Врачи диагностировали у кинопродюсера Харви Вайнштейна хронический миелоидный лейкоз [разновидность рака костного мозга].

Врачи диагностировали у кинопродюсера Харви Вайнштейна хронический миелоидный лейкоз [разновидность рака костного мозга].

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News ​​​со ссылкой на источники.

По его данным, Вайнштейн проходит курс лечения в тюремной больнице на острове Райкерс в Нью-Йорке. Адвокат продюсера отказался комментировать его состояние.

"Из уважения к частной жизни господина Вайнштейна мы не будем давать дальнейших комментариев", - заявил он.

В сентябре Вайнштейну была экстренно проведена операция на сердце.

Вайнштейн, получивший всемирную известность, в частности, благодаря фильмам "Английский пациент" (The English Patient, 1996), "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998) и "Город грехов" (Sin City, 2005), в 2020 году был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании.

В апреле вышестоящий суд в Нью-Йорке после апелляции со стороны защиты Вайнштейна отменил вынесенный в его отношении 23-летний тюремный приговор. Тем не менее продюсер продолжает оставаться за решеткой в связи с решением суда Лос-Анджелеса, которое он также пытается оспорить.