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СМИ: У Государственного университета Теннесси в США открыли стрельбу

СМИ: У Государственного университета Теннесси в США открыли стрельбу Стрельба произошла около Государственного университета Теннесси в США, пострадали несколько человек, точное количество раненых пока неизвестно.
Другие страны
13 октября 2024 г. 04:59
СМИ: У Государственного университета Теннесси в США открыли стрельбу

Стрельба произошла около Государственного университета Теннесси в США, пострадали несколько человек, точное количество раненых пока неизвестно.

Как передает Report, об этом сообщает местное отделение телеканала ABC News.

"Полицейские и спасатели Нэшвилла прибыли на место стрельбы, произошедшей в субботу вечером возле Государственного университета Теннесси, в результате которой, как сообщается, несколько человек получили ранения", - говорится в публикации на сайте телеканала.

По данным телеканала, несколько человек после стрельбы были госпитализированы, однако их точное число пока неизвестно.

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