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СМИ: У ЕС возникли сложности с выделением Украине помощи в €18 млрд

СМИ: У ЕС возникли сложности с выделением Украине помощи в €18 млрд Вопрос о выделении Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро вызвал серьезный спор в Евросоюзе (ЕС), так как неясно из чего будут состоять средства и в каком размере каждая страна будет выделять деньги.
Другие страны
13 ноября 2022 г. 12:07
СМИ: У ЕС возникли сложности с выделением Украине помощи в €18 млрд

Вопрос о выделении Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро вызвал серьезный спор в Евросоюзе (ЕС), так как неясно из чего будут состоять средства и в каком размере каждая страна будет выделять деньги.

Как передает Report со ссылкой The Wall Street Journal, в ЕС понадеялись на то, что большая часть средств будет компенсирована США, а оставшиеся средства поступят в виде займов от международных финансовых организаций. При этом кредитные средства будут иметь достаточно длительный срок погашения.

По данным издания, Еврокомиссия (ЕК) собирается предложить использовать средства из специальной части своего бюджета, чтобы подкрепить привлечение необходимых средств на рынках капитала. Однако помочь Украине готовы не все. Речь идет о Венгрии, которая выступает против предложения ЕК. Учитывая, что план поддержки нуждается в единогласном решении всех участников ЕС, но при этом он затрагивает бюджетные планы региона, Венгрия вполне имеет право наложить ограничения.

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