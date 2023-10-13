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СМИ: У членов ХАМАС были подробные схемы военных баз и городов Израиля

СМИ: У членов ХАМАС были подробные схемы военных баз и городов Израиля У боевиков группировки ХАМАС, которые 7 октября проникли из сектора Газа на территорию Израиля, были подробные карты городов и военных баз, а также детальная информация о "слабых местах израильской бронетехники".
Другие страны
13 октября 2023 г. 03:06
СМИ: У членов ХАМАС были подробные схемы военных баз и городов Израиля

У боевиков группировки ХАМАС, которые 7 октября проникли из сектора Газа на территорию Израиля, были подробные карты городов и военных баз, а также детальная информация о "слабых местах израильской бронетехники".

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Она ознакомилась с документами, найденными в местах проведения атак и в вещах убитых боевиков. Написанные на арабском языке подробные инструкции указывают на высокую степень планирования нападения и серьезные масштабы сбора ХАМАС разведывательных данных, отмечает издание.

"Они точно знали, что будет их целями. Никакие предыдущие действия ХАМАС и близко не приближались к такому уровню планирования", - считает бывший сотрудник израильской разведки Майкл Мильштейн.

Так, в одном из документов под грифом "совершенно секретно" и датированном 15 июня содержится план проникновения в кибуц Мефальсим. Из него следует, что в "час S дня Y" две группы из пяти человек и командир должны были "провести операцию". В документе, насчитывающем 14 страниц, были карты и аэрофотоснимки кибуца. Они сопровождались информацией о том, что в нем живет примерно 1 тыс. "гражданских", которых охраняют добровольные силы безопасности, а также сведениями о том, что расположенные поблизости от Мефальсима израильские силы смогут прибыть "в течение трех-пяти минут". По плану боевики должны были взять заложников "для переговоров". 7 октября члены группировки действительно атаковали Мефальсим, указывает газета.

Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы радикальной группировки ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", в рамках которой был полностью восстановлен контроль над южной границей.

11 октября израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил о создании чрезвычайного правительства, спустя сутки решение было одобрено парламентом страны.

По последним данным, в результате нападения ХАМАС в Израиле погибли 1 300 человек, еще 3,3 тыс. получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке KİV: HƏMAS üzvlərinin əlində İsrailin hərbi bazaları və şəhərlərinin ətraflı xəritələri olub

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