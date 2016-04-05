СМИ: У берегов Египта обнаружены тела 17 нелегальных мигрантов

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Тела 17 нелегальных мигрантов обнаружены у берегов Египта в Средиземном море.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал "Ахбар аль-Яум".

Небольшое судно с направлявшимися в Европу нелегалами затонуло в районе города Балтим провинции Кафр-эш-Шейх 31 марта, однако береговая охрана до сих пор продолжает находить погибших. По данным силовых структур, одно тело было извлечено из воды сегодня утром, еще четыре - в понедельник.

Согласно имеющейся информации, всего на борту находилось 105 человек - 18 египтян, 74 сомалийца, 11 сирийцев, суданец и палестинец. Большинство погибших - выходцы из Сомали, в их числе - трое женщин и трое детей.

По факту происшествия начато расследование. Среди возможных причин крушения судна рассматривается версия о значительном превышении допустимого числа пассажиров.