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СМИ: Тысячи протестующих против Нетаньяху собрались у здания парламента Израиля

СМИ: Тысячи протестующих против Нетаньяху собрались у здания парламента Израиля Стихийный митинг против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху собрался в ночь на понедельник возле здания Кнессета (парламент) в Иерусалиме.
Другие страны
27 марта 2023 г. 03:42
СМИ: Тысячи протестующих против Нетаньяху собрались у здания парламента Израиля

Стихийный митинг против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху собрался в ночь на понедельник возле здания Кнессета (парламент) в Иерусалиме.

Как передает Report со ссылкой на газету Yedioth Ahronoth, в акции протеста принимают участие тысячи человек. Многие из них пришли к зданию парламента после состоявшейся ранее демонстрации перед резиденцией Нетаньяху, в ходе которой полиция для разгона толпы применяла водометы.

Поводом для стихийных акций протеста, начавшихся вечером 26 марта в Израиле, послужила отставка министра обороны страны Йоава Галанта, о которой объявил Нетаньяху. Это решение он принял после того, как днем ранее Галант открыто высказался за приостановку судебной реформы, которую продвигает правящая коалиция, и которая вызвала массовые протесты оппозиции.

По мнению противников правительства, реформа, предполагающая ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей, подорвет демократические основы израильской государственности. Нетаньяху же настаивает, что эта реформа уравновесит полномочия всех ветвей власти и сделает политическую систему страны более демократичной.

Как отмечает 13-й канал израильского телевидения, число ее участников превысило 100 тысяч.

Акция проходит на шоссе Аялон - крупной автомагистрали на востоке города, которую протестующие блокировали в воскресенье поздним вечером. Согласно подсчетам частной компании Crowd Solutions, которые приводит канал, в районе наибольшего сосредоточения протестующих насчитывается порядка 105 тыс. человек.

Несмотря на позднее время, демонстранты продолжают блокировать трассу, жгут костры, бьют в барабаны, скандируют политические лозунги и отказываются расходиться, сообщает телеканал. Полиция никак не вмешивается в происходящее.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu əleyhinə minlərlə etirazçı İsrail parlamenti qarşısında toplaşıb

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