О нас

СМИ: Туск уволил глав всех польских спецслужб

СМИ: Туск уволил глав всех польских спецслужб Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил уволить руководителей всех пяти польских специальных служб.
Другие страны
13 декабря 2023 г. 20:24
СМИ: Туск уволил глав всех польских спецслужб

Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил уволить руководителей всех пяти польских специальных служб.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в частности, речь идет о главах разведывательного управления, агентства внутренней безопасности, центрального антикоррупционного бюро, а также двух военных ведомств — службы военной разведки и службы военной контрразведки.

Это решение Туска поддержала парламентская комиссия по спецслужбам.

Утром 13 декабря президент Польши Анджей Дуда привел к присяге Туска. Следом за ним к присяге были приведены министры нового правительства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tusk Polşanın bütün xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərlərini işdən çıxarıb

Самое читаемое

Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
12 декабря 2023 г. 15:46
El Pais: Венесуэла объявила об аннексии Эссекибо
El Pais: Венесуэла объявила об аннексии Эссекибо
7 декабря 2023 г. 04:19
Посол: Проекты тюркского мира будут способствовать развитию ненефтяного сектора в Азербайджане
Посол: Проекты тюркского мира будут способствовать развитию ненефтяного сектора в Азербайджане
7 декабря 2023 г. 13:05
США и Гайана проведут совместные военно-воздушные учения
США и Гайана проведут совместные военно-воздушные учения
7 декабря 2023 г. 21:11
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь
8 декабря 2023 г. 09:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi