СМИ: Туск уволил глав всех польских спецслужб

Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил уволить руководителей всех пяти польских специальных служб.

Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил уволить руководителей всех пяти польских специальных служб.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в частности, речь идет о главах разведывательного управления, агентства внутренней безопасности, центрального антикоррупционного бюро, а также двух военных ведомств — службы военной разведки и службы военной контрразведки.

Это решение Туска поддержала парламентская комиссия по спецслужбам.

Утром 13 декабря президент Польши Анджей Дуда привел к присяге Туска. Следом за ним к присяге были приведены министры нового правительства.