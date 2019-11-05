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СМИ: Турецкие военные задержали в Сирии сестру аль-Багдади

​СМИ: турки задержали в Сирии сестру аль-Багдади

Турки задержали в Сирии старшую сестру лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади, который, по заявлениям США, был ранее уничтожен в ходе спецоперации в США. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник в Турции.

Отмечается, что турки провели операцию накануне  вечером  в городе Азаз в провинции Алеппо, который находится под контролем Турции.

Вместе с 65-летней Расмией Авад (Rasmiya Awad) задержана ее семья: муж, невестка, пятеро детей. Муж и невестка уже допрошены.

Согласно источнику, женщина подозревается в связях с террористической группировкой.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации американских военных в Идлибе. 

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