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    СМИ: Турецкая полиция задержала в Стамбуле одного из лидеров ИГ

    Полиция арестовала Халиса Байанджука, также известного под прозвищем Абу Ханзала

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Турецкая полиция задержала одного из лидеров террористической организации "Исламское государство", проживавшего в Стамбуле.

    Как передает Report, об этом сообщает в пятницу агентство Anadolu.

    Халис Байанджук (Halis Bayancuk), проживающий в Стамбуле, также известный под прозвищем Абу Ханзала (Abu Hanzala), был задержан 24 июля вместе со своей женой в ходе ряда антитеррористических операций турецкой полиции, целью которых являлись члены ИГ.

    Экстремист и его жена были арестованы у себя дома в Стамбуле, сотрудники полиции конфисковали у задержанных документы, связанные с деятельностью группировки, которые находились как на электронных, так и на материальных носителях.

    Байанджук является лидером группировки ИГ в Стамбуле, он уже находился под арестом в прошлом году, после того как местная полиция проводила ряд операций против "Аль-Каиды". Байанджук также является автором статей для нескольких изданий ИГ и занимался вербовкой новых членов в ряды террористической организации.

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