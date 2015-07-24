СМИ: Турецкая полиция задержала в Стамбуле одного из лидеров ИГ

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Турецкая полиция задержала одного из лидеров террористической организации "Исламское государство", проживавшего в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу агентство Anadolu.

Халис Байанджук (Halis Bayancuk), проживающий в Стамбуле, также известный под прозвищем Абу Ханзала (Abu Hanzala), был задержан 24 июля вместе со своей женой в ходе ряда антитеррористических операций турецкой полиции, целью которых являлись члены ИГ.

Экстремист и его жена были арестованы у себя дома в Стамбуле, сотрудники полиции конфисковали у задержанных документы, связанные с деятельностью группировки, которые находились как на электронных, так и на материальных носителях.

Байанджук является лидером группировки ИГ в Стамбуле, он уже находился под арестом в прошлом году, после того как местная полиция проводила ряд операций против "Аль-Каиды". Байанджук также является автором статей для нескольких изданий ИГ и занимался вербовкой новых членов в ряды террористической организации.