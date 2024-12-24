СМИ: Турция поможет новым властям Сирии в создании 300-тысячной армии

Турция окажет помощь новым властям Сирии в создании регулярной армии численностью 300 тыс. человек.

Турция окажет помощь новым властям Сирии в создании регулярной армии численностью 300 тыс. человек.

Как передает Report , об этом газете Turkiye сообщил генерал Ахмед Осман, представляющий новое руководство арабской республики.

"Наша цель заключается в том, чтобы создать в течение года - полутора лет 300-тысячную армию. Сложная ситуация внутри страны и израильская угроза делают это необходимым", - рассказал он.

По его словам, на начальном этапе будет сформирован костяк вооруженных сил в 70-80 тыс. человек, а в кратчайшие сроки их численность достигнет 150-200 тыс.

"В создаваемую армию войдут порядка 40 тыс. участников группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" из Идлиба, 50 тыс. солдат "Сирийской народной армии", а также военные и сотрудники разведки, не замешанные в преступлениях режима бывшего президента Башара Асада. Военная поддержка Турции на этом этапе имеет исключительное значение", - отметил Осман.

По утверждению Turkiye, турецкий воинский контингент будет размещен в пяти жизненно важных точках на территории Сирии.