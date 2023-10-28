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СМИ: Турция на Мальте предложит посредничество в конфликте между РФ и Украиной

СМИ: Турция на Мальте предложит посредничество в конфликте между РФ и Украиной Турция на встрече по Украине на Мальте 28-29 октября вновь выступит с инициативой посредничества в урегулировании конфликта между РФ и Украиной.
Другие страны
28 октября 2023 г. 13:57
СМИ: Турция на Мальте предложит посредничество в конфликте между РФ и Украиной

28-29 октября Турция на встрече по Украине на Мальте вновь выступит с инициативой посредничества в урегулировании конфликта между РФ и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Yeni Şafak.

По данным газеты, турецкая сторона намерена предложить создать "стол мира" в Стамбуле.

"Турция подчеркнет, что Россия также должна быть приглашена на такие встречи. Мир может быть обеспечен только в том случае, если за столом переговоров будет Россия", - отмечается в газете.

В материале говорится, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на каждой платформе заявляет о готовности Турции выступить посредником в урегулировании конфликта между двумя странами.

По данным Yeni Şafak во встрече на Мальте примут участие представители порядка 50 стран на уровне советников по нацбезопасности.

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Версия на английском языке Media: Türkiye in Malta to offer mediation in Russia-Ukraine conflict

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