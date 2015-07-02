СМИ: Тунисские джихадисты составили список мест для будущих терактов

Баку. 2 июля. REPORT.AZ Тунисские джихадисты, связанные с группировкой "Исламское государство", составили перечень мест, где они в ближайшие месяцы могут совершить нападения.

Как отмечает Report, об этом сообщает издание Independent.

Издание провело исследование страниц в социальных сетях и интернет-форумов, связанных с боевиками группировки "Исламское государство". Изучив модель разнообразных дискуссий, издание пришло к выводу о возможных целях джихадистов.

Среди них числится главный аэропорт Туниса, популярный среди туристов остров Джерба, магазины алкогольной продукции и бары. Отмечается, что боевики также намерены осуществить нападение на службы безопасности Туниса.