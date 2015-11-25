Тунис после теракта закрывает границу с Ливией на 15 дней

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Национальный совет безопасности Туниса после теракта в столице принял решение закрыть границу с Ливией на 15 дней, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает радиостанция Mosaique FM, решение совета вступит в силу в 00:00 четверга по местному времени. На остальных сухопутных и морских границах усилены меры безопасности.

Вечером 24 ноября в центре тунисской столицы террорист-смертник подорвал автобус, перевозивший сотрудников службы охраны президента страны. По предварительным данным, погибли 13 и получили ранения 20 человек.