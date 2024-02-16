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СМИ: Три страны блокировали решение о закупке боеприпасов для Украины вне ЕС

СМИ: Три страны блокировали решение о закупке боеприпасов для Украины вне ЕС Большинство стран на заседании постоянных представителей ЕС поддержали решение использовать средства союза для покупки снарядов, произведенных вне блока, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине. Однако Франция, Греция и Кипр блокировали инициативу
Другие страны
16 февраля 2024 г. 11:16
СМИ: Три страны блокировали решение о закупке боеприпасов для Украины вне ЕС

Большинство стран на заседании постоянных представителей ЕС поддержали решение использовать средства союза для покупки снарядов, произведенных вне блока, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине. Однако Франция, Греция и Кипр блокировали инициативу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание газеты Politico.

По данным источников, причиной отказа является необходимость в заказах для наращивания европейскими производителями оружия собственного производства. При этом в прошлом месяце высокопоставленный французский чиновник заявил, что Париж разрешит закупки вооружения за пределами ЕС, если блок не достигнет своей цели - поставить 1 млн снарядов в Украину к марту.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью газете The Financial Times, что основная "краткосрочная цель" стратегии развития оборонной промышленности Европы - "продолжение снабжения Украины оружием".

15 февраля в Брюсселе прошла встреча министров обороны стран НАТО. Одной из приоритетных тем саммита - наращивание производства снарядов, часть которых будет направлена в Украину, а другая - пополнит запасы государств альянса, оказывающих военную помощь Киеву.

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Версия на английском языке Media: 3 countries block decision to buy ammunition for Ukraine outside EU

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