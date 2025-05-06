СМИ: Три самолета Yemenia Airways повреждены из-за авиаударов

По меньшей мере три самолета авиакомпании Yemenia Airways получили повреждения в результате ударов ВВС Израиля по международному аэропорту йеменской столицы Саны, которая находится под контролем хуситов из движения "Ансар Аллах".

По меньшей мере три самолета авиакомпании Yemenia Airways получили повреждения в результате ударов ВВС Израиля по международному аэропорту йеменской столицы Саны, которая находится под контролем хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.

Он опубликовал фотографию одного из самолетов, фюзеляж и крылья которого практически полностью охвачены огнем. Информации о масштабах повреждений двух других бортов не приводится.

В то же время источник в Yemenia Airways подтвердил телеканалу Al Yemen, что ВВС Израиля полностью уничтожили пассажирский терминал воздушной гавани, включая залы вылета и прилета.

Также по данным телеканала, после ударов ВВС Израиля наблюдается массовое отключение электроэнергии наблюдается в йеменской столице Сане. По его сведениям, израильская авиация атаковала по меньшей мере три электростанции в столичном регионе. Повреждения на электростанциях привели к отключению электроэнергии в Сане и ее окрестностях.

Отметим, что во вторник ВВС Израиля нанесли массированный удар по Йемену в ответ на обстрел хуситами аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Основной мишенью стала воздушная гавань Саны. Обстрелу также подверглись электростанция "Дахбан" в столичном регионе и цементный завод в провинции Амран.