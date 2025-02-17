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СМИ: Третий самолет ВВС США доставил на родину более 100 индийских мигрантов

СМИ: Третий самолет ВВС США доставил на родину более 100 индийских мигрантов Третий военно-транспортный американский самолет С-17 с депортированными индийскими мигрантами прибыл в штат Пенджаб на севере Индии.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 08:52
СМИ: Третий самолет ВВС США доставил на родину более 100 индийских мигрантов

Третий военно-транспортный американский самолет С-17 с депортированными индийскими мигрантами прибыл в штат Пенджаб на севере Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hindu.

Бортом ВВС на родину были вывезены 112 индийцев, нелегально проживавших в США. Среди них - жители индийских штатов Гуджарат, Пенджаб, Уттаракханд, Уттар-Прадеш, Харьяна и Химачал-Прадеш.

Всего в республику самолетами С-17 американских ВВС с начала февраля были депортированы 335 индийцев. Власти США в ближайшее время депортируют на родину почти 500 индийцев, сообщал 7 февраля первый замминистра иностранных дел южноазиатской страны Викрам Мисри.

Руководство Индии подчеркивает, что Нью-Дели примет всех выдворяемых нелегалов и будет сотрудничать с Вашингтоном. В США выявили 18 тыс. индийцев, которые могут быть депортированы.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 20 января подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Он заявил, что это позволит направить на южную границу войска, чтобы "отразить катастрофическое вторжение" нелегалов в страну.

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