СМИ: третий пакет помощи Греции может быть подтвержден к пятнице

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Соглашение по третьему пакету помощи Греции может быть окончательно достигнуто к пятнице следующей недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По информации газеты, обсуждение предварительного предложения по третьему пакету должно закончиться ко вторнику, затем оно отправится для одобрения в парламент Греции, а в пятницу пакет помощи может быть подтвержден министрами финансов ЕС.

В результате встречи в субботу в Афинах представители Греции продемонстрировали кредиторам "отличную совместную работу", сообщает газета со ссылкой на свои источники.

Ранее о том, что соглашение по третьей программе предоставления помощи Греции может быть достигнуто до 20 августа, говорил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос также заявлял, что переговоры с кредиторами идут лучше, чем он ожидал, и есть возможность заключить соглашение до 20 августа.

Также сообщалось, что Греция должна выплатить платеж в размере 3,2 миллиарда евро Европейскому центральному банку.