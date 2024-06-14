СМИ: Трехсторонние учения Южной Кореи, Японии и США пройдут в этом месяце

Южная Корея, США и Япония готовятся провести первые трехсторонние многоплановые учения уже в этом месяце.

Южная Корея, США и Япония готовятся провести первые трехсторонние многоплановые учения уже в этом месяце.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, об этом сообщают южнокорейские военные источники.

Учения проводятся на фоне продолжающихся провокаций со стороны Северной Кореи и предстоящего визита президента России Владимира Путина в КНДР, который, как опасаются эксперты, может углубить их военное сотрудничество, выйдя за рамки сделок по продаже оружия.

В настоящее время ведутся переговоры о привлечении к учениям атомного авианосца "Теодор Рузвельт", но детали, такие как расписание и масштаб учений, еще не подтверждены, сообщили источники.

Южная Корея, США и Япония договорились о начале учений под названием Freedom Edge в ходе трехсторонних переговоров, состоявшихся в кулуарах конференции по безопасности диалог Шангри-Ла в начале этого месяца.

В апреле три страны провели двухдневные военно-морские учения с участием авианосца USS Theodore Roosevelt в попытке повысить совместную боеспособность против развивающейся опасности со стороны Северной Кореи.