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СМИ: Трасс намерена снизить НДС в Британии до 15%

СМИ: Трасс намерена снизить НДС в Британии до 15% Глава МИД Британии Лиз Трасс рассматривает возможность снижения НДС до 15%, чтобы облегчить кризис в стране.
Другие страны
28 августа 2022 г. 12:44
СМИ: Трасс намерена снизить НДС в Британии до 15%

Глава МИД Британии Лиз Трасс рассматривает возможность снижения НДС до 15%, чтобы облегчить кризис в стране.

Как передает Report, об этом пишет The Daily Telegraph.

В публикации отметили, что предложение о снижении НДС до 15% говорит о смене политического курса самой Трасс. При этом, если принять эту инициативу получится, то это будет самым большим снижением налоговой ставки за всю историю. Это поможет сэкономить среднему домохозяйству в стране свыше 1300 фунтов в год.

По данным издания, снижение НДС также поможет защитить многие предприятия от банкротства. При этом такая мера должна сопровождаться дополнительной поддержкой для незащищенных слоев населения, для которых цены за электроэнергию предстоящей зимой вырастут в три раза по сравнению с показателями прошлого года.

В Telegraph со ссылкой на анализ Института финансовых исследований указали, что сокращение НДС на 5% приведет к снижению инфляции примерно на 2%.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Liz Trass Britaniyada ƏDV-ni 15%-ə endirmək istəyir

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