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    СМИ: Трамп заявил Путину, что США одержат победу в новой гонке вооружений

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Трамп заявил Путину, что США одержат победу в новой гонке вооружений.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

    По данным, глава США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным заявил, что Штаты одержат победу в новой гонке вооружений, если Москва хочет ее устроить.

    "Если вы хотите вновь начать гонку вооружений, мы можем это устроить, но ее выиграю я",- цитирует телеканал слова президента США.

    При этом американский лидер не намекал на напряженность в отношениях с Москвой.

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