СМИ: Трамп заявил о желании Путина взять под контроль весь Донбасс

В ходе разговора с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин продолжает требовать выхода украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Трамп сказал во время телефонного разговора, что решение о том, что делать с ее территорией, остается за Украиной, позиция Путина не изменилась - он по-прежнему хочет, чтобы Киев уступил контроль над всей территорией Донбасса на востоке страны", - говорится в сообщении.

Зеленский неоднократно исключал возможность отказа от Донецка и Луганска, которые силы Москвы контролируют лишь частично и до сих пор не смогли захватить военным путем, пишет агентство.

По словам источников, Россия готова прекратить выдвигать свои претензии на те части Запорожской и Херсонской областей, которые она сейчас не контролирует, фактически заморозив там линию фронта.

Трамп сказал лидерам, что готов содействовать обеспечению безопасности Украины, если это не будет касаться НАТО, и предположил, что Путин согласится на это, рассказали источники.

Также отмечается, что "некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп теперь будет давить на Зеленского, чтобы тот пошел на территориальные уступки для достижения соглашения".

Отметим, что сегодня Трамп после переговоров с Путиным провел беседу сначала с Зеленским, а затем с ним и с европейскими лидерами. О деталях беседы сообщили в Еврокомиссии. Президент США после встречи на Аляске заявил, что договорился с российским коллегой об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа.