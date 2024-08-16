СМИ: Трамп заработал около $300 тыс. на продаже Библий

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получил около $300 тыс. от продажи Библий.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получил около 300 тысяч долларов от продажи Библий.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на финансовую отчетность политика.

В последней декларации Трампа указаны обязательства на сумму более 100 миллионов долларов, вытекающие из трех гражданских исков, которые он проиграл в Нью-Йорке, прибыль от лицензионных сборов за пользование брендом Трампа в Дубае и Омане, а также доход, который он получил от своих книг, изданных после ухода с президентского поста, включая одобренную им Библию.

В отчетности указано, что Трампу выплатили роялти в размере 300 тысяч долларов за "Библию Гринвуда", которая относится к версии Библии, одобренной Трампом и певцом Ли Гринвудом.

Библия продается в Интернете за 60 долларов, а экземпляр с автографом Трампа стоит 1000 тысячу долларов. "Да, это единственная Библия, одобренная президентом Трампом!", - говорится на сайте, где продается данная версия Священного Писания.