СМИ: Трамп задумался о создании новой политической партии

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, срок полномочий которого истекает 20 января, в последнее время обсуждал со своими единомышленниками возможность создания новой политической партии.

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, срок полномочий которого истекает 20 января, в последнее время обсуждал со своими единомышленниками возможность создания новой политической партии.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По информации ее источников, глава государства хотел бы назвать такое объединение "Патриотической партией".

Как отмечает издание, у Трампа начались разногласия с его нынешними однопартийцами после того, как несколько из них, включая лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, заявили, что президент спровоцировал толпу на участие в беспорядках у Капитолия 6 января. Тогда сторонники Трампа попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек.

20 января состоится инаугурация избранного президента Байдена.