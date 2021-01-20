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СМИ: Трамп задумался о создании новой политической партии

СМИ: Трамп задумался о создании новой политической партии Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, срок полномочий которого истекает 20 января, в последнее время обсуждал со своими единомышленниками возможность создания новой политической партии.
Другие страны
20 января 2021 г. 07:29
СМИ: Трамп задумался о создании новой политической партии
Дональд Трамп

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, срок полномочий которого истекает 20 января, в последнее время обсуждал со своими единомышленниками возможность создания новой политической партии.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации ее источников, глава государства хотел бы назвать такое объединение "Патриотической партией".

Как отмечает издание, у Трампа начались разногласия с его нынешними однопартийцами после того, как несколько из них, включая лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, заявили, что президент спровоцировал толпу на участие в беспорядках у Капитолия 6 января. Тогда сторонники Трампа попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек.

20 января состоится инаугурация избранного президента Байдена.

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Версия на азербайджанском языке Donald Tramp yeni siyasi partiya yaradır

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