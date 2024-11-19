О нас

СМИ: Трамп выдвинет инвестора Говарда Латника на пост главы Минторга США

СМИ: Трамп выдвинет инвестора Говарда Латника на пост главы Минторга США Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить американского инвестора и миллиардера Говарда Латника министром торговли в своей администрации.
Другие страны
19 ноября 2024 г. 20:57
СМИ: Трамп выдвинет инвестора Говарда Латника на пост главы Минторга США

Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить американского инвестора и миллиардера Говарда Латника министром торговли в своей администрации.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник в переходной команде Трампа.

По его данным, Трамп изначально рассматривал Латника в качестве одного из основных претендентов на должность министра финансов, в поддержку его кандидатуры высказывался предприниматель Илон Маск. Однако республиканец якобы "был раздражен" тем, сколь активно Латник пытается получить пост главы финансового ведомства, и отказался от этой идеи, решив выдвинуть его на пост главы Минторга, утверждает источник.

Axios подчеркивает, что Латник открыто поддерживает намерение Трампа во время второго президентского срока ужесточить торговые пошлины. Как отмечает портал, Латник является видным предпринимателем, инвестором, председателем совета директоров и генеральным директором инвестиционной фирмы Cantor Fitzgerald.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Московский суд продлил арест четверым обвиняемым в совершении теракта в Крокусе
Московский суд продлил арест четверым обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе"
19 ноября 2024 г. 21:10
КНР отклонила запрос США о встрече министров обороны двух стран
КНР отклонила запрос США о встрече министров обороны двух стран
19 ноября 2024 г. 20:43
СМИ: Иран выразил готовность остановить обогащение урана
СМИ: Иран выразил готовность остановить обогащение урана
19 ноября 2024 г. 20:29
В Газе заявили о гибели 17,4 тыс. детей с октября 2023 года
В Газе заявили о гибели 17,4 тыс. детей с октября 2023 года
19 ноября 2024 г. 20:16
В Испании намерены ежегодно легализовывать 300 тысяч мигрантов
В Испании намерены ежегодно легализовывать 300 тысяч мигрантов
19 ноября 2024 г. 19:59
Женщины тюркского мира объединяются для экономического прорыва
Женщины тюркского мира объединяются для экономического прорыва
19 ноября 2024 г. 19:45
ЕС не смог назвать ответственных за инцидент с кабелями в Балтийском море
ЕС не смог назвать ответственных за инцидент с кабелями в Балтийском море
19 ноября 2024 г. 19:21
Великобритания выделит $9,5 млн на закупку дронов для Украины
Великобритания выделит $9,5 млн на закупку дронов для Украины
19 ноября 2024 г. 18:59
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ракетного подразделения Хезболлах
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлах"
19 ноября 2024 г. 18:45
Израильские военные ликвидировали трех радикалов на Западном берегу Иордана
Израильские военные ликвидировали трех радикалов на Западном берегу Иордана
19 ноября 2024 г. 18:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi