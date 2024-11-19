СМИ: Трамп выдвинет инвестора Говарда Латника на пост главы Минторга США

Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить американского инвестора и миллиардера Говарда Латника министром торговли в своей администрации.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить американского инвестора и миллиардера Говарда Латника министром торговли в своей администрации.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник в переходной команде Трампа.

По его данным, Трамп изначально рассматривал Латника в качестве одного из основных претендентов на должность министра финансов, в поддержку его кандидатуры высказывался предприниматель Илон Маск. Однако республиканец якобы "был раздражен" тем, сколь активно Латник пытается получить пост главы финансового ведомства, и отказался от этой идеи, решив выдвинуть его на пост главы Минторга, утверждает источник.

Axios подчеркивает, что Латник открыто поддерживает намерение Трампа во время второго президентского срока ужесточить торговые пошлины. Как отмечает портал, Латник является видным предпринимателем, инвестором, председателем совета директоров и генеральным директором инвестиционной фирмы Cantor Fitzgerald.