Трамп выбрал нового генпрокурора и главу ЦРУ США

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Конгрессмен Майк Помпео принял предложение избранного президента США Дональда Трампа стать директором ЦРУ, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

При этом представитель Национального комитета Шон Спайсер не подтвердил новые назначения.

"Пока Трамп не объявил, это не официально", - сказал он.

Наряду с этим президент США Трамп предложил сенатору-республиканцу от штата Алабама Джеффу Сессионсу пост генерального прокурора страны.

Отмечается, что Сессионс известен своей жесткой позицией по мигрантам.