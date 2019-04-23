​СМИ: Трамп в июне посетит Британию с государственным визитом

Президент США Дональд Трамп в июне посетит Великобританию с визитом высшего уровня - государственным, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным телеканала, в ходе визита Трамп намерен также посетить Букингемский дворец.

Кроме того, американский лидер в июне совершит визит во Францию в честь 75-й годовщины высадки в Нормандии.

Предыдущий визит Трампа в Великобританию состоялся 13 июля 2018 года. Президент США с супругой Меланьей прибыли в Виндзорский замок на аудиенцию к королеве Елизавете II. Трамп стал 12-м президентом США, с которым Елизавета II познакомилась лично. Ранее в тот же день президент США провел переговоры и совместную пресс-конференцию с главой британского кабинета министров Терезой Мэй, которая от лица королевы пригласила президента США посетить Великобританию во время визита в Вашингтон еще в начале 2017 года.