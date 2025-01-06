СМИ: Трамп требует отложить вынесение приговора по делу о подлоге документов

Избранный президент США Дональд Трамп обратился к судье Хуану Мерчану с просьбой отложить намеченное на 10 января вынесение приговора по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Избранный президент США Дональд Трамп обратился к судье Хуану Мерчану с просьбой отложить намеченное на 10 января вынесение приговора по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АР.

Согласно информации, адвокаты Трампа намерены обжаловать недавнее решение судьи, который отклонил их ходатайство о признании вердикта недействительным и прекращении дела. Защита утверждает, что подача апелляции должна автоматически приостановить дальнейшее разбирательство, однако в случае отказа судье следует отложить вынесение приговора.

Отметим, что суд Нью-Йорка назначил на 10 января вынесение приговора Трампу по данному делу за 10 дней до инаугурации республиканца. Избранному президенту предписано предстать перед судом либо очно, либо в виртуальном формате.

Напомним, что в конце мая 2024 года Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о подлоге финансовых документов. Он стал первым в истории США бывшим президентом, которого жюри присяжных признало виновным в совершении преступления. В ноябре прошлого года судья Хуан Мерчан согласился отложить вынесение приговора по этому делу.