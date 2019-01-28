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    СМИ: Трамп рассматривал военное вторжение в Венесуэлу

    © Win McNamee—Getty Images

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп обдумывал возможность военного вторжения в Венесуэлу две недели назад. Как передает Report, об этом сообщает портал Axios.

    Как отмечается, он советовался по этому поводу с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

    При этом, по сообщению Reuters, cын президента Венесуэлы и политик Николас Мадуро - младший пообещал ответные действия в случае, если США применят военную силу в отношении Венесуэлы. 

    "Если бы на Венесуэлу было совершено нападение, вы бы увидели винтовки в Нью-Йорке, господин Трамп. Мы бы захватили Белый дом", - сказал Мадуро во время заседания Конституционной ассамблеи.

    Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.

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