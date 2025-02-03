СМИ: Трамп распорядится о выходе США из СПЧ ООН

Американский президент Дональд Трамп в течение суток подпишет исполнительный указ о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАП

Американский президент Дональд Трамп в течение суток подпишет исполнительный указ о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Report, об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на полученные ее журналистами документы.

Издание подчеркивает, что указ о запрете финансирования БАПОР будет подписан накануне визита в американскую столицу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно указу Трампа госсекретарь США Марко Рубио должен будет докладывать Белому дому о том, какие международные организации или объединения занимаются продвижением радикальной или антиамериканской политики. В то же время, по данным Politico, документ содержит оценку, согласно которой СПЧ ООН не следует своей цели и используется в качестве органа защиты стран, допускающих ужасные нарушения прав человека.

Напомним, что 28 октября 2024 года Кнессет (однопалатный парламент) Израиля принял закон о запрете деятельности БАПОР в стране.