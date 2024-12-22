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СМИ: Трамп призвал президента Украины остановить войну

СМИ: Трамп призвал президента Украины остановить войну Избранный президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского остановить войну.
Другие страны
22 декабря 2024 г. 16:38
СМИ: Трамп призвал президента Украины остановить войну

Избранный президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского остановить войну.

Как передает Report, об этом сообщило французское издание El Pais.

Отмечается, что Трамп попросил Зеленского подумать о прекращении огня.

Издание пишет, что после соответствующего решения официального Киева появятся условия для мира: "После этого безопасность Украины будет гарантирована различными механизмами, включая европейские миротворческие силы".

Напомним, что широкомасштабная война между Россией и Украиной началась 24 февраля 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp Ukrayna Prezidentini müharibəni dayandırmağa çağırıb

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