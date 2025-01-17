СМИ: Трамп пригласил на инаугурацию иностранных лидеров в нарушение традиции

Избранный президент США Дональд Трамп фактически решил пойти против традиции, пригласив на церемонию инаугурации американского президента иностранных лидеров.

Избранный президент США Дональд Трамп фактически решил пойти против традиции, пригласив на церемонию инаугурации американского президента иностранных лидеров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Приглашение на мероприятие получил китайский лидер Си Цзиньпин. Однако в МИД Китая в пятницу заявили, что вместо председателя КНР на инаугурацию поедет его заместитель Хань Чжэн. Комментируя решение китайской стороны, агентство указывает, что ранее "ни один глава государства не посещал США с официальным визитом по случаю инаугурации", присутствовали лишь иностранные дипломаты.

Между тем, приглашения также получили лидеры других государств. В частности, президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Как пишет AP, президенты Эквадора Даниэль Нобоа и Парагвая Сантьяго Пенья тоже приглашены на церемонию и уже подтвердили готовность принять в ней участие. Кроме того, впервые представлять Японию на инаугурации президента США будет глава МИД.

Как сказал газете Miami Herald историк из Восточного университета штата Коннектикут Томас Балчерски, в первые годы существования США мировым лидерам потребовалось бы много времени, чтобы приехать в страну на церемонию.

"Еще один политический момент, который следует иметь в виду: визит главы государства - это обычно повод для того, чтобы расстелить красную дорожку. За этим, как правило, следуют совместная пресс-конференция и государственный ужин. В день инаугурации такого обращения не будет. Возможно, из-за этого иностранные лидеры откладывают свои визиты", - добавил специалист.

Как ранее говорила пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт в интервью телеканалу Fox News, пригласив иностранных лидеров, Трамп хотел показать, что ведет открытый диалог "не только с союзниками, но и с противниками и конкурентами".