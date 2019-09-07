СМИ: Трамп прекратит выделять помощь нелояльным США государствам

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность перераспределения помощи другим государствам в пользу поддерживающих политику Вашингтона, а нелояльным и вовсе может быть отказано в выделении средств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico, в распоряжении которой имеется соответствующий проект.

Одной из причин является желание США обзавестись новыми союзниками на фоне растущей конкуренции с Россией и Китаем за геополитическое влияние. Издание отмечает, что таким образом будет нарушен негласный принцип оказания содействия по гуманитарным, а не политическим соображениям.

Согласно разрабатываемому плану, Вашингтон перестанет помогать странам, не разделяющим его подходы на международной арене и равняющимся, например, на Китай. Это может коснуться ряда государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Между тем четкие критерии "лояльности" в плане не обозначены, хотя Трамп и его окружение неоднократно говорили, что определяющим фактором может стать солидарное голосование в международных организациях, прежде всего в ООН.