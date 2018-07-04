СМИ: Трамп предложил совершить вторжение в Венесуэлу

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп предложил совершить вторжение в Венесуэлу.

Как передает Report, об этом пишет Associated Press со ссылкой на знакомого с ситуацией американского чиновника.

По его словам, такое предложение американский лидер высказал в августе 2017 года во время обсуждения санкции против Венесуэлы.

"В ситуации с быстро разваливающейся Венесуэлой, которая угрожает региональной безопасности, почему США просто не могут вторгнуться в проблемную страну?", - спросил Д.Трамп своих помощников.

Отмечается, что такой вопрос президента "ошеломил" советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые в настоящее время отправлены в отставку.

Они предупредили Трампа о возможных негативных последствиях от военных действий. Позднее Трамп обсуждал "военный вариант" в отношении Венесуэлы с президентом Колумбии, а также в кулуарах Генассамблеи ООН.