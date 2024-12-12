СМИ: Трамп предложил разместить военных ЕС в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп выступил с предложением разместить европейские войска в Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Избранный президент США Дональд Трамп выступил с предложением разместить европейские войска в Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

Отмечается, что на встрече в Париже 7 декабря с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном Трамп заявил, что поддерживает создание сильной, вооруженной Украины, однако выступает против ее вступления в НАТО.

Трамп считает, что Европа должна взять на себя главную роль в обеспечении безопасности Украины, а США могут оказать поддержку этому процессу, но не планируют отправлять туда свои войска.

Вместе с тем, отмечает WSJ, европейские официальные лица полагают, что у Трампа нет четкого плана по урегулированию конфликта в Украине.