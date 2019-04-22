СМИ: Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом в понедельник, 22 апреля, сообщило издание "Украинская правда".

"Победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп", - сообщило издание, ссылаясь на свои источники в штабе кандидата.

Корреспондент "Украинской правды" Роман Кравец в Twitter уточнил, что Трамп в ходе разговора поздравил Зеленского "с блестящей победой".

Джерела кажуть, що Трамп щойно привітав Зеленського з перемогою і «блискучою кампанією» #вибори — Roman Kravets (@RomanKravets) April 21, 2019

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, однако подробности его пока не известны, утверждает издание.

Официально стороны о беседе не сообщали.

Напомним, что согласно данным онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, после обработки 17.53% бюллетеней на выборах нового президента страны продолжает лидировать Владимир Зеленский.