СМИ: Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом в понедельник, 22 апреля, сообщило издание "Украинская правда".
"Победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп", - сообщило издание, ссылаясь на свои источники в штабе кандидата.
Корреспондент "Украинской правды" Роман Кравец в Twitter уточнил, что Трамп в ходе разговора поздравил Зеленского "с блестящей победой".
Джерела кажуть, що Трамп щойно привітав Зеленського з перемогою і «блискучою кампанією» #вибори— Roman Kravets (@RomanKravets) April 21, 2019
Разговор состоялся по инициативе американской стороны, однако подробности его пока не известны, утверждает издание.
Официально стороны о беседе не сообщали.
Напомним, что согласно данным онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, после обработки 17.53% бюллетеней на выборах нового президента страны продолжает лидировать Владимир Зеленский.
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