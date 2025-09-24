Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    СМИ: Трамп пообещал, что не позволит Нетаньяху аннексировать Западный берег

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 20:17
    СМИ: Трамп пообещал, что не позволит Нетаньяху аннексировать Западный берег

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с арабскими лидерами 23 сентября на полях Генассамблеи ООН пообещал, что не позволит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху полностью аннексировать Западный берег реки Иордан.

    Как передает Report, об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

    По их словам, американский президент занимает твердую позицию по этому вопросу.

    Два источника издания рассказали, что Трамп и его команда представили план по прекращению войны в секторе Газа. В изложенном документе упоминается возможная структура управления анклавом и вопросы послевоенной безопасности. При этом пока между Израилем и палестинским ХАМАС не достигнуто соглашение о прекращении огня.

    Еще два собеседника издания сообщили, что арабские лидеры хотели убедить президента США в том, что любое вторжение Израиля на территорию Западного берега приведет к провалу Соглашений Авраама - серии договоров об установлении дипломатических отношений между Израилем и странами арабского мира. Эти соглашения были заключены во время первого президентского срока Дональда Трампа.

    На встрече 23 сентября в Нью-Йорке присутствовали лидеры Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании, а также Турции. Официальные лица итоги встречи почти не комментировали. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал переговоры плодотворными, но подробностей не привел.

    Лента новостей