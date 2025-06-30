СМИ: Трамп подпишет указ о смягчении санкций против Сирии

Президент США Дональд Трамп подпишет в течение дня указ о смягчении американских санкций в отношении Сирии.

Президент США Дональд Трамп подпишет в течение дня указ о смягчении американских санкций в отношении Сирии.

Как передает Report, об этом сообщила корреспондентка телеканала CBS, аккредитованная при Белом доме, Дженнифер Джейкобс.

"Сегодня Трамп подпишет указ, касающийся ослабления санкций против Сирии" - написала она в соцсети X.

Напомним, что 4 мая Трамп провел переговоры с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде, что стало первой встречей руководителей этих двух стран за 25 лет. Американский лидер объявил, что Вашингтон приступит к отмене рестрикций, которые десятилетиями вводились в отношении Дамаска во времена правления Хафеза Асада и его сына Башара Асада.