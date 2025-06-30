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СМИ: Трамп подпишет указ о смягчении санкций против Сирии

СМИ: Трамп подпишет указ о смягчении санкций против Сирии Президент США Дональд Трамп подпишет в течение дня указ о смягчении американских санкций в отношении Сирии.
Другие страны
30 июня 2025 г. 19:00
СМИ: Трамп подпишет указ о смягчении санкций против Сирии

Президент США Дональд Трамп подпишет в течение дня указ о смягчении американских санкций в отношении Сирии.

Как передает Report, об этом сообщила корреспондентка телеканала CBS, аккредитованная при Белом доме, Дженнифер Джейкобс.

"Сегодня Трамп подпишет указ, касающийся ослабления санкций против Сирии" - написала она в соцсети X.

Напомним, что 4 мая Трамп провел переговоры с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде, что стало первой встречей руководителей этих двух стран за 25 лет. Американский лидер объявил, что Вашингтон приступит к отмене рестрикций, которые десятилетиями вводились в отношении Дамаска во времена правления Хафеза Асада и его сына Башара Асада.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp Suriyaya qarşı sanksiyaların yumşaldılması haqqında fərman imzalayacaq

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