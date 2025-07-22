О нас

СМИ: Трамп планирует вывести США из ЮНЕСКО

СМИ: Трамп планирует вывести США из ЮНЕСКО СМИ: Трамп планирует вывести США из ЮНЕСКО
Другие страны
22 июля 2025 г. 14:29
СМИ: Трамп планирует вывести США из ЮНЕСКО

Президент США Дональд Трамп выводит страну из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ссылаясь на ее антиамериканские и антиизраильские настроения, а также выражая недовольство "воукизмом".

Как передает Report, об этом сообщает The New York Post со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли.

Еще в феврале Трамп распорядился провести 90-дневную проверку присутствия Штатов в ЮНЕСКО, уделив особое внимание выявлению любых "антисемитских или антиизраильских настроений в организации".

По результатам проверки у представителей администрации возникли претензии к политике ЮНЕСКО в области многообразия, равенства и инклюзивности, а также к ее пропалестинским и прокитайским настроениям.

"Президент Трамп решил вывести Соединенные Штаты из состава ЮНЕСКО, которая поддерживает прогрессивные, вызывающие разногласия культурные и социальные инициативы, полностью противоречащие разумной политике, за которую американцы голосовали в ноябре", — заявила Келли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp ABŞ-ni UNESCO-dan çıxarmağı planlaşdırır

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi