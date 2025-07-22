СМИ: Трамп планирует вывести США из ЮНЕСКО

СМИ: Трамп планирует вывести США из ЮНЕСКО

Президент США Дональд Трамп выводит страну из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ссылаясь на ее антиамериканские и антиизраильские настроения, а также выражая недовольство "воукизмом".

Как передает Report, об этом сообщает The New York Post со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли.

Еще в феврале Трамп распорядился провести 90-дневную проверку присутствия Штатов в ЮНЕСКО, уделив особое внимание выявлению любых "антисемитских или антиизраильских настроений в организации".

По результатам проверки у представителей администрации возникли претензии к политике ЮНЕСКО в области многообразия, равенства и инклюзивности, а также к ее пропалестинским и прокитайским настроениям.

"Президент Трамп решил вывести Соединенные Штаты из состава ЮНЕСКО, которая поддерживает прогрессивные, вызывающие разногласия культурные и социальные инициативы, полностью противоречащие разумной политике, за которую американцы голосовали в ноябре", — заявила Келли.