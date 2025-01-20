СМИ: Трамп планирует восстановить смертную казнь в США

Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.
Отметим, что в свое время администрация уходящего президента Джо Байдена ввела временный мораторий на эту высшую меру наказания.
Напомним, что Трамп победил на президентских выборах в США в ноябре 2024 года. Он уже прибыл в Белый дом, где его встретил Байден для традиционного чаепития перед церемонией инаугурации, которая состоится в здании Конгресса США.