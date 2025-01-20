СМИ: Трамп планирует восстановить смертную казнь в США

Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне.

Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

Отметим, что в свое время администрация уходящего президента Джо Байдена ввела временный мораторий на эту высшую меру наказания.

Напомним, что Трамп победил на президентских выборах в США в ноябре 2024 года. Он уже прибыл в Белый дом, где его встретил Байден для традиционного чаепития перед церемонией инаугурации, которая состоится в здании Конгресса США.