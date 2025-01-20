О нас

СМИ: Трамп планирует восстановить смертную казнь в США

СМИ: Трамп планирует восстановить смертную казнь в США Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне.
Другие страны
20 января 2025 г. 19:17
СМИ: Трамп планирует восстановить смертную казнь в США

Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

Отметим, что в свое время администрация уходящего президента Джо Байдена ввела временный мораторий на эту высшую меру наказания.

Напомним, что Трамп победил на президентских выборах в США в ноябре 2024 года. Он уже прибыл в Белый дом, где его встретил Байден для традиционного чаепития перед церемонией инаугурации, которая состоится в здании Конгресса США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp ABŞ-də ölüm cəzasını bərpa etməyi planlaşdırır

Другие новости из категории

Байден оставил Трампу записку в Овальном кабинете
Байден оставил Трампу записку в Овальном кабинете
20 января 2025 г. 20:20
Дональд Трамп прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации
Дональд Трамп прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации
20 января 2025 г. 20:01
Генштаб ЦАХАЛ поручил готовить планы продолжения операций в Газе и Ливане
Генштаб ЦАХАЛ поручил готовить планы продолжения операций в Газе и Ливане
20 января 2025 г. 19:43
В Вашингтоне начались торжества, приуроченные к церемонии инаугурации Трампа - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Вашингтоне начались торжества, приуроченные к церемонии инаугурации Трампа - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
20 января 2025 г. 19:20
Байден встретил Трампа у Белого дома перед церемонией инаугурации
Байден встретил Трампа у Белого дома перед церемонией инаугурации
20 января 2025 г. 19:02
СМИ: Трамп направит войска на охрану южной границы США
СМИ: Трамп направит войска на охрану южной границы США
20 января 2025 г. 18:36
Путин выразил готовность к диалогу с новой администрацией США по Украине
Путин выразил готовность к диалогу с новой администрацией США по Украине
20 января 2025 г. 18:01
Климатические активисты мешают посадке вертолетов мировых лидеров в Давосе
Климатические активисты мешают посадке вертолетов мировых лидеров в Давосе
20 января 2025 г. 17:53
Rheinmetall получил заказ на 568 военных автомобилей на сумму свыше 330 млн евро
Rheinmetall получил заказ на 568 военных автомобилей на сумму свыше 330 млн евро
20 января 2025 г. 16:43
Байден помиловал лиц, которым Трамп угрожал уголовными делами
Байден помиловал лиц, которым Трамп угрожал уголовными делами
20 января 2025 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi