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СМИ: Трамп планирует вернуть "стратегию максимального давления" на Иран

СМИ: Трамп планирует вернуть "стратегию максимального давления" на Иран Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возвращения к "стратегии максимального давления" в отношении Ирана, включающей новый масштабный пакет санкций.
Другие страны
16 января 2025 г. 19:05
СМИ: Трамп планирует вернуть стратегию максимального давления на Иран

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возвращения к "стратегии максимального давления" в отношении Ирана, включающей новый масштабный пакет санкций.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что ограничительные меры могут быть введены уже в феврале и, как ожидается, они затронут основных игроков иранской нефтяной индустрии. По данным источников, среди ключевых советников Трампа существует общий консенсус по поводу необходимости возвращения к жесткой экономической политике против Тегерана.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp İrana qarşı “maksimum təzyiq strategiyasına” qayıtmağı planlaşdırır

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