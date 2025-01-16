СМИ: Трамп планирует вернуть "стратегию максимального давления" на Иран

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возвращения к "стратегии максимального давления" в отношении Ирана, включающей новый масштабный пакет санкций.

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возвращения к "стратегии максимального давления" в отношении Ирана, включающей новый масштабный пакет санкций.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что ограничительные меры могут быть введены уже в феврале и, как ожидается, они затронут основных игроков иранской нефтяной индустрии. По данным источников, среди ключевых советников Трампа существует общий консенсус по поводу необходимости возвращения к жесткой экономической политике против Тегерана.