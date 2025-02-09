СМИ: Трамп планирует ограничить Блинкену доступ к секретным сведениям

Президент США Дональд Трамп планирует ограничить экс-госсекретарю Энтони Блинкену и бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану доступ к секретным сведениям.
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Президент США 7 февраля ограничил доступ своему предшественнику Джо Байдену со словами "Джо, ты уволен". Издание пишет, что решение по Блинкену было принято в связи с его причастностью к кампании, в рамках которой предпринимались безуспешные попытки доказать, что Россия имела отношение к делу о ноутбуке Хантера Байдена. Газета также сообщает, что лишиться доступа к секретным сведениям может генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и окружной прокурор Манхэттена Альвин Брэгг, которые ранее вели дела против Трампа.