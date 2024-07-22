СМИ: Трамп перевел 6 тыс. долларов на избирательные кампании Харрис в прошлом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в 2011 и 2013 гг. перевел суммарно 6 тыс. долларов на нужды предвыборных кампаний Камалы Харрис во время ее борьбы за пост генерального прокурора штата Калифорния.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в 2011 и 2013 гг. перевел суммарно 6 тыс. долларов на нужды предвыборных кампаний Камалы Харрис во время ее борьбы за пост генерального прокурора штата Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают американские СМИ.

Также сообщается, что дочь Трампа Иванка в 2014 году переводила штабу Харрис деньги, сумма составила 2 тыс. долларов. При этом Трамп не первый раз делает пожертвования демократам, отмечает Newsweek. В 2001 году он отправил на тот момент сенатору Джо Байдену 1 тыс. долларов, в 2002 году выписал Демократической партии чек на 5 тыс. долларов. Кроме того, миллиардер в 2006 году и в 2007 году спонсировал кампании Хиллари Клинтон - его соперницы на выборах президента США 2016 года.