СМИ: Трамп перенес визит в Великобританию из-за опасения акций протеста

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию перенесен с июня на октябрь, сообщает Report со ссылкой на британскую газету The Sun.

По ее информации, основной причиной изменения планов стали опасения главы американской администрации, что его поездка в Великобританию будет сопровождаться акциями протеста.

"Президент США и британский премьер-министр Тереза Мэй согласились отложить визит до осени, пока утихнет полемика относительно попытки Трампа ввести запрет на въезд на территорию США граждан семи мусульманских стран", - говорится в статье.