СМИ: Трамп ожидаемо лидирует в Кентукки, Флориде и Индиане

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп ожидаемо лидирует в трех штатах, в которых большинство населения традиционно голосует за представителя Республиканской партии.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп ожидаемо лидирует в трех штатах, в которых большинство населения традиционно голосует за представителя Республиканской партии.

Как передает Report , c таким прогнозом выступил телеканал CNN.

В Кентукки Трамп набирает 60,9% голосов, кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 37,8% голосов. Аналогичная ситуация наблюдается и во Флориде. Трамп получает 58,1%, а кандидат от демократов Камала Харрис - 41,2%.

Газета The Washington Post отмечает, что в штате Индиана также ожидается лидерство кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. После закрытия избирательных участков в штате Индиана начался подсчет бюллетеней. По предварительным данным, около 70% избирателей проголосовали за Трампа, а свыше 27% - за его соперника, кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис.

В свою очередь телеканал CBS, ссылаясь на источники, сообщил, что поступило около 30 ложных сообщений о наличии бомб на избирательных участках в штатах Джорджия, Аризона, Мичиган и Висконсин.

В то же время, хотя Дональд Трамп заявил о масштабных фальсификациях на президентских выборах в штате Пенсильвания, руководство штата отвергло эти обвинения.