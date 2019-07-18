CNN: Трамп отправляет в Саудовскую Аравию 500 военнослужащих

Администрация президента США Дональда Трампа готовится отправить сотни военнослужащих в Саудовскую Аравию на фоне растущей напряженности с Ираном.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников Пентагона.
Согласно информации, 500 военнослужащих отправятся на Авиабазу принца Султана, расположенную к востоку от Эр-Рияда.
Небольшое число военных и вспомогательного персонала уже находятся на месте для проведения подготовительных работ по установке ЗРК Patriot, а также улучшения взлетно-посадочной полосы и аэродрома.
Собеседники телеканала отметили, что силы, направляющиеся в Саудовскую Аравию, являются частью этого развертывания.
Источники также сообщили, что Конгресс официально не был уведомлен о планах администрации. Хотя, по словам одного из чиновников, им было дано неофициальное предупреждение, и объявление ожидается на следующей неделе.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости