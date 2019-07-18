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CNN: Трамп отправляет в Саудовскую Аравию 500 военнослужащих

СМИ: Трамп отправляет в Саудовскую Аравию 500 солдат
​Администрация президента США Дональда Трампа готовится отправить сотни военнослужащих в Саудовскую Аравию на фоне растущей напряженности с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа готовится отправить сотни военнослужащих в Саудовскую Аравию на фоне растущей напряженности с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников Пентагона.

Согласно информации, 500 военнослужащих отправятся на Авиабазу принца Султана, расположенную к востоку от Эр-Рияда.

Небольшое число военных и вспомогательного персонала уже находятся на месте для проведения подготовительных работ по установке ЗРК Patriot, а также улучшения взлетно-посадочной полосы и аэродрома.

Собеседники телеканала отметили, что силы, направляющиеся в Саудовскую Аравию, являются частью этого развертывания.

Источники также сообщили, что Конгресс официально не был уведомлен о планах администрации. Хотя, по словам одного из чиновников, им было дано неофициальное предупреждение, и объявление ожидается на следующей неделе.

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