О нас

СМИ: Трамп опережает Байдена в 14 ключевых штатах

СМИ: Трамп опережает Байдена в 14 ключевых штатах Уровень поддержки бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за пост главы американской администрации стал выше поддержки действующего лидера Джо Байдена в 14 ключевых штатах.
Другие страны
17 июля 2024 г. 12:34
СМИ: Трамп опережает Байдена в 14 ключевых штатах

Уровень поддержки бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за пост главы американской администрации стал выше поддержки действующего лидера Джо Байдена в 14 ключевых штатах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

По его информации, после неудачных для Байдена дебатов против Трампа 27 июня опросы 15 тыс. граждан США показали, что действующий президент начал уступать своему конкуренту даже в тех штатах, в которых одержал над ним верх на прошлых выборах в 2020 году. Среди ключевых штатов - Аризона, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Позиции Байдена также уязвимы в Колорадо, Миннесоте, Мэне, Нью-Мексико, Вирджинии и Нью-Гемпшире.

Данные также показали, что четыре потенциальных кандидата от Демократической партии на замену Байдену на выборах опередили его в колеблющихся штатах. В список вошли сенатор Марк Келли (от штата Аризона) и губернаторы Мэриленда, Пенсильвании и Мичигана Уэс Мур, Джош Шапиро и Гретхен Уитмар.

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi