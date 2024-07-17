СМИ: Трамп опережает Байдена в 14 ключевых штатах

Уровень поддержки бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за пост главы американской администрации стал выше поддержки действующего лидера Джо Байдена в 14 ключевых штатах.

Уровень поддержки бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за пост главы американской администрации стал выше поддержки действующего лидера Джо Байдена в 14 ключевых штатах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

По его информации, после неудачных для Байдена дебатов против Трампа 27 июня опросы 15 тыс. граждан США показали, что действующий президент начал уступать своему конкуренту даже в тех штатах, в которых одержал над ним верх на прошлых выборах в 2020 году. Среди ключевых штатов - Аризона, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Позиции Байдена также уязвимы в Колорадо, Миннесоте, Мэне, Нью-Мексико, Вирджинии и Нью-Гемпшире.

Данные также показали, что четыре потенциальных кандидата от Демократической партии на замену Байдену на выборах опередили его в колеблющихся штатах. В список вошли сенатор Марк Келли (от штата Аризона) и губернаторы Мэриленда, Пенсильвании и Мичигана Уэс Мур, Джош Шапиро и Гретхен Уитмар.

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября.