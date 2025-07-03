СМИ: Трамп обсудит с Зеленским приостановку поставок оружия Украине

СМИ: Трамп обсудит с Зеленским приостановку поставок оружия Украине

Президент США Дональд Трамп проведет 4 июля телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, стороны обсудят приостановку американских поставок оружия Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила британская газета Financial Times.

Ранее газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений.